Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski esitles täna valitsusele plaani mitteaktiivsete noorte jaoks kavandatava tugisüsteemi kohta, mille eesmärk on vähendada mittetöötavate ja -õppivate noorte arvu.

Tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski sõnul suurendab noorte töötuks ja mitteaktiivseks jäämine riski langeda edaspidi töötusesse, vaesusesse ning sotsiaalsesse tõrjutusse, mistõttu on noorte mitteaktiivsuse probleemide lahendamine riigile nii lühikeses kui pikas perspektiivis oluline. „Kui üldiselt arvatakse, et mitteaktiivsusesse langemine ohustab eelkõige madala haridusega noori, siis järjest enam on mitteõppivaid ja -töötavaid noori just kõrgkooli lõpetajate või õpingute katkestajate seas. Probleem on seega laiem ning tegeleda tuleb väga erinevas vanuses noortega“, ütles minister.

NEET noorte („noored, kes ei õpi ega tööta“; inglise keeles not in education, employment, or training) seas on ka põhjusega mitteaktiivseid noori, näiteks need, kes on sünnitus-ja lapsehoolduspuhkusel. Seega on oluline üles leida need noored, kelle mitteaktiivsuse põhjuseks võivad olla sotsiaalsed probleemid või muud takistused.