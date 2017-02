Koju sisenedes tervitas teda tema kodustatud orav nimega Joey, kuid mees märkas, et mõned uksed, mis tavaliselt on suletud, olid pärani lahti.

Adam Pearl saabus koju ning nägi koheselt, et midagi on valesti. “Ma tulin kodu esiukse juurde ning nägin lumel kellegi jalajälgi, mis viisid tagaukse juurde, seega tundus see kahtlane, sest mitte keegi ei käi tavaliselt läbi aia,” rääkis koduomanik Adam Pearl.

Seejärel märkaski mees, et keegi oli üritanud tema relvakappi sisse murda. Mees helistas politseisse ning kui politseinikud tema juurde jõudsid, läks orav koheselt nende juurde. Politseinik uuris Pearlilt, kas orav võib ka hammustada ning mees vastas, et tavaliselt mitte, kuid kunagi ei või kindel olla.

Paar tundi hiljem tuli politseinik tagasi ning temaga olid kaasas Pearlilt varastatud asjad ning uudised sellest, et varas tabati just tänu tema oravale!

Politseinik selgitas, et kui üht kahtlusalust küsitleti, märgati tema kätel kriimustusi, seega uuriti temalt, kas need pärinevad oravalt. Varas tunnistaski üles, et vapper orav oli teda niikaua rünnanud, kuni varas minema läks!

Nüüd peetakse oravat kangelaseks. “Keegi ei usu seda, sest kes saab öelda, et neil on orav, kes nende maja valvab. See on hullumeelne!” rääkis Pearl. “Ma olen temaga väga rahul. Ta on küll tõsine nuhtlus, aga ta on suurepärane!” kiitis mees oravat ning andis talle tänutäheks ka orava lemmik maiustust.