USA kosmoseagentuuri NASA teatel möödus hiljuti Maast 5,3 miljoni kilomeetri kauguselt 70 000kilomeetrise tunnikiirusega asteroid 2015 BN509.

See maapähkliga sarnanev asteroid avastati 2015. aastal. Tema mõõtmed on 200 x 400 meetrit ehk see taevakeha on suuruselt sarnane New Yorgi tuntud pilvelõhkujaga Empire State Building.

NASA arvestuste järgi tuleb 2015 BN509 järgmistel kordadel Maale lähemale ja on seetõttu potentsiaalselt ohtlik. NASA jätab selle asteroidi vaatluse alla.

Business Insider väidab, et keskmise ameeriklase surm asteroidi kokkupõrkel Maaga on 30 korda tõenäolisem kui surm terrorirünnaku tagajärjel.