Joanna Palani (23) vanemad on kurdid, kes põgenesid pärast 1979. aasta islamirevolutsiooni Iraanist Iraaki. Joanna sündis 1993. aastal Iraagis Ramadi põgenikelaagris. Sealt suundus perekond Taani, kus sai varjupaiga. Joanna on üles kasvanud Taanis ja peab seda oma kodumaaks. Tal on Taani kodakondsus .

Algul suhtus Joanna rindeolukorda kergemeelselt, kuid siis läks surm temast lähedalt mööda ja pärast seda võttis ta toimuvat väga tõsiselt. Joanna sõnul oli tema esimene lahinguülesanne patrullimine koos ühe Rootsist pärit vabatahtlikuga.

"Ma ütlesin patrullikaaslasele, et suitsetada ei tohi, kuid ta ei kuulanud mind. See maksis talle elu. Üks vaenlase snaiper märkas hõõguvat suitsuotsa ja tulistas täpselt," meenutab noor naine surma külma hingust.

Süürias avastas Joanna, et ta on väga täpne laskur. Snaiprina tegutsenud Joanna sõnul on Islamiriigi võitlejaid kerge tappa, sest nad ei hooli oma elust ja on valmis seda igal ajal ohverdama.

Eeskujuks peab Joanna Teises maailmasõjas Punaarmee ridades võidelnud ukrainlannat Ljudmõla Pavlitšenkot, kes tappis 309 Saksa sõdurit.

Johanna väidab, et on teise ilma saatnud üle saja Islamiriigi võitleja. Samuti osales ta Iraagis Mosuli lähistel ühe küla vabastamisel. Seal pääsesid vabadusse ka kuus Islamiriigi seksiorja, kõik alla 16aastased tüdrukud.

Rikkus Taani seadust

Kui Joanna 2015. aastal Taani tagasi pöördus, et mõni päev koos vanematega veeta, võeti ta vahi alla. Süüdistuse järgi oli ta rikkunud seadust, mis keelab taanlasel osaleda välismaa sõjaväerühmitustes. Siiski pääses Johanna kergelt – tal keelati vaid aastaks Taanist lahkumine.

Johannat tõmbas aga sõjapiirkonda tagasi. Ta reisis 2016. aasta juunis keeldu rikkudes Katari kaudu Põhja-Süüriasse ja jäi sinna oktoobrini. Taani naastes võeti ta 7. detsembril taas vahi alla.

Vabadusse pääses Joanna 23. detsembril, kuid tema saaga ei ole veel lõppenud. Kui Johanna peaks veel kord Süüriasse minema, ähvardab teda kuni kuus aastat vanglat.

Kuna Johanna on intervjuudes mitu korda rõhutanud, et ta on võtnud täpsete laskudega elu üle sajalt Islamiriigi võitlejalt elu, siis lubas Islamiriik hiljuti maksta miljon dollarit sellele, kes saadab vapra naissnaipri teise ilma.