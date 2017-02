Eesti Laulu teine poolfinaal on peagi algamas ning pakub ennustajatele nii kindlaid valikuid kui ka võimalust veidi riskida.

Enne iga põnevat võistlust või turniiri, olgu selleks siis jalgpalli MM, Eurovision või kodune Eesti Laulu konkurss, on alati põhjust rääkida ennustamisest. Kõigil on omad lemmikud, eksperdid toovad esile favoriite ja statistikat ning kihlveokontorid pakuvad koefitsiente.

Mänguportaal Paf pakub teisest poolfinaalist kõige kindlamateks edasipääsejateks Koit Toome ja Laura duetti, Kerlit ning Liis Lemsalut. Kerli ja Liis Lemsalu edasipääsu usub ka ansambli Winny Puhh laulja ja raadiojaama MyHits saatejuht Indrek Vaheoja. “Kerli esmakordne tulemine Eesti laulule on korraliku kvaliteedimärgiga. Kindel valik, kannab suure show igal juhul välja nii Eestis kui Ukrainas. Liis Lemsalu on varemgi Eesti laulu konkursil osalenud, aga seekord tundub tema laulu potentsiaal kõige suurem. On kõrva- ja silmailu, mida muud veel soovida”, kommenteerib Vaheoja oma TOP 3 valikut.

Koefitsiendid nendele kahele esinejale on vastavalt 1,01 ja 1,02 ning arvatavasti ennustajatele erilist pinget ei paku. Oma kolmanda favoriidina toob Vaheoja välja Daniel Levi laulu “All I Need”. “Väga hea energiaga rõõmupall Daniel Levi on tagasi oma tuntud headuses. Tema fännid ei pea kindlasti pettuma, Daniel suudab oma energia lavalt väga hästi inimeste südametesse suunata,” jagab Vaheoja kiidusõnu. Paf positsioneerib Daniel Levi teise poolfinaali pingereas alles seitsmendaks koefitsiendiga 2,50. See on veidi julgemale panustajale juba hea valik ning võib tehtud panuse enam kui kahekordselt tagasi tuua. Levi edasipääsu usub ka laulja ja laulukirjutaja Lauri Pihlap, kes toob oma favoriitidena veel välja Koit Toome ja Laura, Kerli, Liis Lemsalu ja Rasmus Rändvee.

Viis korda Eesti Laulul osalenud ja 2003. aastal Eurovisioonil Eestit esindanud laulja, kitarrist ja luuletaja Jaan Pehk usub samuti Liis Lemsalu ja Kerli edu teises poolfinaalis. Lisaks tõstab ta esile Rasmus Rändvee. “Teise poolfinaali lugude seas torkab silma ja kõrva eelkõige igati lihvitud produktsioon. Laulu esiletõusmiseks kahjuks ainult sellest ei piisa ning ka esitus peab olema hea. Kui kõrvale jätta enda eelistused laulude näol ja ennustada pigem finaalipääsejaid, tooksin välja järgmised esitajad: Liis Lemsalu, Kerli ja Rasmus Rändvee. Tundub, et mainitud solistidel ja nende esitatud paladel võiks olla piisavalt sära, et jõuda Eesti Laulu finaali.” Pafis on Rasmus Rändvee edasipääsu koefitsient 1,25, mis sobib konservatiivsemale panustajale.

Kihlveokontori analüütikute hinnangul jäävad edasipääsu piiri peale Angeelia ja Antsud, kelle koefitsiendid on 1,80. Kellele aga julgeksid panustada sina?