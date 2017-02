Täna hommikul levis Lõuna-Eestis uudis, et järjest tuure koguv piirikaubandus Lätiga sunnib ühistulist jaekaupluste ketti Coop mõtlema kuue piirilähedase kaupluse sulgemisele. Omajagu pahameelt tekitanud uudis osutus lähemal uurimisel tublisti lahjemaks kui tegelikkus. Coopi kommunikatsioonijuhi Martin Miido selgitusel on üks Lõuna-Eesti ühistu kuu aja pärast koosolekul arutamas oma kaupluste tulevikuväljavaateid. Ühistu võib tõepoolest otsustada mõne kaupluse neist kuuest sulgeda, kuid täpselt sama suur on tõenäosus, et kõik poed jätkavad. Millisest ühistust jutt käib, seda ei soostu Miido ütlema. Kogu asi sai alguse ühistu koosoleku päevakorra projektist, selgitas Miido. Just seal oli kirjas, et mõne poe majanduslikud tulemused panevad nende tuleviku kahtluse alla. Sarnased ärevad teated kipuvad aga väga kiiresti levima.

Ühistud sulgemisi ei kavanda

Teadupärast moodustavad Coop Eesti 19 kohalikku tarbijate ühistut, mis on oma asjade korraldamises küllalt iseseisvad. Miido lisab, et Coop Eesti on ainult keskliit ja ühegi kaupluse sulgemist nad ei otsusta, samuti pole neil õigust anda ühelegi oma liikmele mingeid juhtnööre, kus ja milliseid kauplusi nad peavad töös hoidma või mitte. „Selliseid asju otsustab iga ühistu iseseisvalt,“ kinnitas Miido. Piiriäärsed tarbijate ühistud on muidugi mures neist mööda voolavate napsueurode pärast, kuid vankuma nad enda sõnutsi veel löönud ei ole. Abja Tarbijate Ühistu juhataja Laili Lamp ütles, et sarnaselt teiste piiriäärsete piirkondadega on neilgi käive vähenenud ja peamiselt ikka vähese alkoholimüügi tõttu, kuid ühtki kauplust neil plaanis sulgeda ei ole. Uudis kuue Coop-kaupluse võimalikust sulgemisest, oli täielik uudis ka Laili Lambile. Sel teemal polevat temal ei Abja ühistu sees ega ka Coop Eestiga kellegagi juttu olnud ja ta kinnitas, et tema juhitav ühistu ei pane ühtki kauplust kinni. Võru Tarbijate Ühistu juhataja Tarmo Lauring lajatas otse: „Mina ei tea, milliseid kauplusi silmas peetakse. Meie ei ole ühegi kaupluse sulgemisest teatanud.“ Ka Tõrva Tarbijate Ühistu juhataja Ilona Leetma on napisõnaline: „Meie ei kavanda kaupluste sulgemist ja sellest ei ole ühistus ka juttu olnud.“ Aga eurod lähevad Lätti Läti piiri läheduses asuvate väikepoodide raskuste põhjusi pole vaja pikalt seletada. Kaupmees teeb sooduspakkumisi ikka lootuses, et kunde soetab nende poest lisaks soodushinnaga tootele ka kõik ülejäänud tarviliku. Läti riigil on eestlastele õige mitu magusat pakkumist, lisaks kärakale ja autokütusele lisanduvad veel näiteks ehitusmaterjalid ja hambaravi. Nii ei olegi imestada, et kui eestlane juba piiri taha läheb, siis toob ta sealt kaasa kõik, mis vaja – bensiini, ehitusmaterjali, peonapsud. Ja Lõuna-Eesti kohalik kaupmees vaatab seda vesise suuga pealt.