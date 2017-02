Seikluslik paar naudib elu swinger´itena ja see ongi nende arvates põhjus, miks nende suhe endiselt kirglik on.

32-aastasel naisel on eelmisest suhtest 14-aastane poeg, 38-aastasel Michaelil on eelmisest suhtest 12-aastane tütar. Nüüdseks on paarike koos olnud juba üle 7 aasta.

"Elu swinger´ina on mind rikastanud - see lubab mul olla mina ise ja uurida oma seksuaalsust. Michael ja mina räägime kõigest - see on nii vabastav," leiab Holli.

"Michael saab mulle rääkida, kui on leidnud naise, kes tema jaoks on atraktiivne. Mina saan sama temaga jagada. Kõik paarid kogevad seda, kuid ei saa seda omavahel jagada," kiidab naine.

"Elu swinger´ina on meid omavahe sidunud - ma teen seda Holliga, sest armastan teda," selgitab ka Michael.

"Me oleme Holliga emotsionaalselt monogaamsed. Me ei otsi suhet, et armuda, vaid tunneme lihtsalt tõmmet teiste suunas," täpsustab ta.

Mehe sõnul on väga oluline see, et nemad on kaasaga üksteise vastu ausad, aga enamik paare seda ei ole.

Nii särab õnnelik paar fotodel ja kahekesi või võõrastega koos linade vahel hullates...