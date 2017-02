Küll on see oluline meeste jaoks...

5 põhjust, miks see nii on

1. Nad lüüakse mängust välja.

Mehed kardavad, et kui nende peenis ei vasta justkui mingile kindlale mõõdule, siis ei taha naised nende voodis armatseda.

2. Nad kardavad, et ei suuda sind orgasmini viia. Kuigi tõde on see, et peenise suurus pole naisele orgasmi andmisega kuidagi seotud...

3. Teistele ei taha alla jääda. Mehed võrdlevad end teiste meestega - võrdlusesse lähevad peenised ja nende suurus. Keegi ei taha teisele sellega alla jääda...

4. Mehed ajavad pornos nähtava ja päriselu sassi...