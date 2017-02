Tel Avivist pärit Guy Mantzur on üks neist, kes on viimase 10 aasta jooksul kinnistanud Iisraeli house´i maailmakaardile. Tema hüpnootilised meloodiad ja võrgutav gruuv on kohe äratuntavad nii produktsioonides kui ka DJ-settides. Sel reedel on ta esmakordselt Eestis.

Minu jaoks on muusika produtseerimine lõputu protsess ja ma tunnen endiselt iga päev, et õpin midagi uut. Esimest korda tajusin, et minu muusika võiks mu magamistoast kaugemale jõuda siis, kui sain lepingu Chicago plaadifirmaga Real Estate, kes andis välja minu esimese albumi. See oli triphop album aastal 2003.

Progressive house on väga populaarne Argentiinas ja Iisraelis, miks nii?

Progressive ja meloodiline saund üleüldse on kõikjal üle maailma populaarsust kogumas. Selline soe ja huvitavalt emotsionaalne meloodiline muusika on alati olnud suure kuulajaskonnaga nii Argentiinas kui ka Iisraelis, sest sealsed inimesed on väga innustunud kõigest, mida nad teevad ja neil on eriline viis armastust välja näidata . Hernan Cattaneol on suur teene Argentiinas progressive house’i populariseerimisel, sest ta on kohalik ja inimestel tekkis sellise muusika vastu huvi.

Mida tead sa Eestist ja kui oluline on sinu jaoks saada nii-öelda linnuke kirja uues riigis, kus sa varem mänginud pole?

Uues riigis esmakordselt esinemine on minu jaoks alati väga põnev, mulle meeldib näha uut maastikku, kuulda sellest kohast erilisi lugusid ja loomulikult tutvuda kohaliku klubiskeenega. Olen märganud, et ühe maa kohta saab paljugi teada ka läbi kohaliku klubikultuuri. Olen Eesti klubiskeenest kuulnud palju head ning ootan põnevusega selle kogemist.

Kirjelda oma muusikaprodutseerimisprotsessi, kui palju kasutad sa füüsilist riistvara ja kui palju arvutipluginaid?

Mul ei ole konkreetset protseduuri, mida jälgin. Ma võin alustada trummiloop´ist, sämplist ja teinekord mängin terve loo idee ära lihtsalt klaveriga. Siis lähen ma stuudiosse ja teen sellest loost lõpliku versiooni. Ma kasutan üha vähem pluginaid ja ühe rohkem analoogtehnikat, sest mulle meeldib luua oma enda saundi. Ma arvan, et produtsendi puhul on väga oluline et tema muusika oleks äratuntav, eriti tänapäeval.

Guy Mantzur

House´i ja tehnomuusika tempo on viimastel aastatel läinud aeglasemaks, kas sa näed seda trendi jätkumas?

Jah, kohe kindlasti, see on saanud alguse festivalil Burning Man, levinud üle Euroopa ja ka kõikjale mujale maailma. Isegi tehnomuusika on läinud aastatega pehmemaks. Minu meelest on tänapäeval elektroonilises muusikas rõhk rohkem emotsioonidel ja tunnetel ning vähem rõhku kõvasti taguvatel biitidel, mulle isiklikult meeldib selline suund väga.

Kuidas sa kirjeldad oma saundi ja mis sind inspireerib?

Mul on raske kirjeldada enda saundi, see on miski, mida ma kirjeldan alati erinevalt, sõltuvalt hetketujust. Mulle meeldib mõelda, et mu saund on justkui päikesekiir vihmasel päeval. Mind inspireerivad paljud asjad ja need ei pea olema üldse seotud muusikaga. See võib olla film, mida ma nägin või koht, kus reisisin. Näiteks ma tegin oma bootleg-versiooni Ólafur Arnaldsi ja Arnór Dani loost loost “So Far”. See sündis, kui nägin üht väga võimast stseeni telesarjas „Broadchurch”. See stseen mõjutas mind nii tugevasti, et kohe peale saate lõppu läksin ma stuudiosse ja tegin selle loost enda versiooni.

Mida me võime sult Eestis oodata?

Nagu ma ütlesin, siis uus koht on minu jaoks alati tundmaõppimisprotsess, seega ma ei saa 100% lubada, mida ma mängin, aga kindlasti tuleb ettekandele minu seniavaldamata uusi lugusid sellistelt labelitelt nagu Bedrock , Lost & Found, PlattenBank ja täiesti uusi lugusid minu headelt sõpradelt Guy J-lt, Chiclylt (Chicola – toim.) ja paljudelt teistelt. Ootan põnevusega, et kõigiga sel reedel kohtuda.

Guy läbimurre maailma toimus 2013. aastal kui temast sai aina kasvava Tel Avivi underground-skeene säravaim täht – linna populaarseima klubi The Cat & The Dog residendina pälvis ta Iisraeli parima underground DJ 2013 tiitli. Mantzur loob elektroonilist muusikat, mida ei saa kategoriseerida ühte žanrisse. Peegeldades mõjutusi tech house’sit, tehnost ja progressive house’ist, on ta loonud endale erilise musikaalse käekirja ja kogunud tunnustust nii DJ kui artistina üle maailma.