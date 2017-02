Räpi-, roki- ja kantrilaulja on tuntud oma konservatiivse maailmavaate poolest.

Laulja, kelle hittide hulka kuuluvad laulud nagu "Bawitdaba" ja "You Never Met a Motherf***er Quite Like Me", võib olla üks Michigani osariigi kandidaate senatisse, vahendavad A.V. Club ja Billboard.

Kid Rock, kodanikunimega Bob Ritchie, saavutas kuulsuse 90ndate lõpus. Teda peetakse 90ndate populaarse nu-metali žanri esindajaks ja tema muusikas on elemente rokist, kantrist ja räpist. Oma muusikas kasutab Kid Rock väga palju teiste muusikute loomingut, mida ta miksib ja siis oma vokaalosa peale laulab.