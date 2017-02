“Mu kiusatus on sefiir,” üllatab ülisportlik TV3 avalike suhete juht Kertu Jukkum, kui küsida temalt, millisele toidule ta vastu panna ei suuda.

“Lihtsalt sefiir, mida võiksin süüa kulbiga suurest kausist. Paraku olen hetkel loobunud suhkrust ja otsustanud, et vähemalt maratonini ma seda ei söö,” sõnab ta ja lisab, et tal pole õnnestunud veel leida inimest, kes suudaks valmistada sefiiri ilma suhkruta või kasutada selle asemel mõnd tervislikumat alternatiivi. “Kui keegi seda siiski suudab, on ta leidnud püsikliendi minu näol. Seniks, kuni sefiir on välistatud, olen kaldunud teise äärmusesse, kus on mu teine lemmik – jalapenod. Neid võin süüa iga päev ja toidukord.” Muide, mõni aeg tagasi tellis Kertu sõber talle hulgilaost lausa viis ja pool kilo jalapenosid, et Kertu saaks oma teravate elamuste janu kustutada.

Kertu viie ja poole kilo jalapenodega (Erakogu)

Kertu räägib, et see, kui palju ta kodus ise süüa teeb, oleneb hooajast. “Näiteks praegu, kui valmistun Barcelona maratoniks, teen pigem ise süüa. Sõpradele õhtusöögi valmistamine on samuti mu kirg,” sõnab ta. Paar korda on Kertu köögis ka suurte apsakatega maha saanud. “Lapsepõlves ilma retseptita valmistatud jäätis, mis kuhugi mujale ei kõlvanud kui WC-potist alla valamiseks, oli üks esimesi eredamaid šedöövreid,” meenutab Jukkum jäätisevalmistamist, mis viimaseks ka jäi. “Kord aga panin munad keema ja läksin trenni. Õnneks maja maha ei põlenud, aga suitsust oli must kogu korrus ning munaplahvatuse likvideerimine kiviseintelt kestis aastaid. Ehk on praegugi veel võimalik munajäänuseid ühest ja teisest kohast leida,” muigab ta.