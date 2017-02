EVONIA® Biotin Plus 5 mg on kõrge biotiinisisaldusega kapsel, milles sisalduvad toitained annavad juustele läiget, küüntele tugevust ja lisavad nahale elastsust. Biotiin aitab hoida juukseid ja nahka elastse ja nooruslikuna. Biotiin lisab ka juustele läiget ning annab terve ja elujõulise välimuse.

C- ja B2-vitamiin on väga olulised vitamiinid naha tervishoiuks. C-vitamiin soodustab naha kollageenikihi sünteesi ja aitab hoida nahaalust kollageenikihti elastse ja niiskust siduvana.

Lisaks sisaldavad EVONIA® Biotin Plus 5mg kapslid metüülsulfonüülmetaani (OptiMSM®), tsüsteiini ja B6-vitamiini, mis aitavad kaasa homotsüsteiini normaalsele ainevahetusele ning molübdeeni,mis aitab kaasa normaalsele väävlit sisaldavate aminohapete (sealhulgas tsüsteiini) ainevahetusele. See on vajalik juustes sisalduvate väävliühendite taastamiseks väliskeskkonna tegurite (külm, kuum, kemikaalid jne) poolt põhjustatud kahjustuste korral.

MSM on vajalik toimeaine liigeste ja sidekudede tervishoiuks. MSM lisab juustele ja küüntele elastsust ja vähendab nende murdumist.

Tsink on hädavajalik mineraalaine juuste ja küünte koostises. Tsingi puuduse korral muutuvad küüned ja juuksed hapraks ja murduvad kergelt.

Kasutamine: 1 kapsel koos söögiga. Kasutada vähemalt kaks kuud järjest.

Müügil hästivarustatud apteekides ja www.tervis24.ee.

EVONIA BIOTIINI kapslid on hea kingitus emale või sõbrannale!