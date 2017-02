Kehaaugustamine on trend, mis ei näita hääbumise märke. Ei pea vast ütlema, et igasuguseid neete ja kaunistusi tasuks oma kehasse lasta paigaldada vaid oma ala asjatundjatel, kes teevad seda ka õigete vahenditega. Kahjuks leidub aga ka neid „meistreid“, kes inimeste augustamiseks hoopis sobimatuid vahendeid kasutavad ning sellega kliendile kahju tekitavad.

Sandra räägib, et kui lasta püstoliga teha auk kõrvalesta pehme koe sisse, ei ole asi veel väga hull ja paranemine läheb enam-vähem probleemitult. Arvesse tuleks aga võtta seda, et suurem osa ilusalongide töötajad ei ole läbinud professionaalset kehaaugustamise koolitust. „Isegi kui on, piirdub see enamasti tootetutvustuse ning kaastöötaja või teadmatu katsejänese peal harjutamisega. Ilusalongi töötajal ei ole aimu, mida peale hakata, kui klient salongi nädal-paar hiljem paistes, punetava ja mädase kõrvaga tagasi läheb,“ kirjutab Sandra. „Veel enam - suure tõenäosusega öeldakse kliendile, et salong pole midagi valesti teinud, vaid ta ise oli loll ja nagunii ei kruttinud ehet piisavalt või ei pritsinud piisavalt antiseptikut peale.“

Siit tekib Sandra sõnul juba järgmine probleem – enamasti on tema sõnul ilusalongidest kaasa antavad hooldusjuhendid täielik rumalus. „Kindlasti ei tohiks mingil juhul kasutada värske kehaaugu puhastamiseks antiseptikut ning kindlasti ei tohiks ehet kaks korda päevas kruttida. Metall ei ole poorne, su keha ei saa sellest kuidagi läbi kasvada ja sinna kinni jääda.“ Antiseptik ei ole Sandra sõnul mõeldud aukude parandamiseks ning see hoopis takistab paranemisprotsessi. „Ehet musta käega pidevalt kruttides võid endale ise infektsiooni põhjustada.“ Samuti ei tohiks tema sõnul mitte mingil juhul maha nokkida tekkivat kärna. „Kui sul on põlv katki, kas sa kratsid koguaeg kärna lahti lootes, et haav siis kiiremini paraneb? Vist mitte. Ära tee siis seda ka oma värskele kõrvaaugule.“

Sandra Street Mirror Expol tööhoos. Õigete vahendite ja võtetega. (Mari Luud)

Püstolist endast kirjutab Sandra seda, et kuigi kapslid, mis kõrva vahetult puudutavad, tulevad küll enamasti steriilses ümbrise, kuid püstolit ennast ei ole kuidagi võimalik efektiivselt puhastada. „See tähendab, et alati võib juhtuda, et puutud kokku mõne eelmise kliendi vere või haigustekitajatega.“ Lisaks ei nõua suurem osa tootjaid, et paigaldaja kannaks steriilseid kummikindaid. „Kas sa ikka tahad, et keegi oma mustade kätega sinu värske haava ümber toimetaks?“ küsib augustaja. Ehted, mis püstoli abil kehasse paigutatakse, näivad Sandra sõnul küll teravad, kuid nõelaga võrreldes on need siiski väga tömbid ning nende kõrvast läbi surumiseks on vaja rakendada suurt jõudu. „Kui oled kunagi vaadanud telesarju „CSI“ või „NCIS“ või „Elementary“ või ükskõik millist, oled kindlasti kuulnud väljendit blunt force trauma ehk nüri esemega tekitatud kehavigastus. Just nimelt selle püstol kõrvale tekitabki.“ Nõelaga keha augustades avaldatakse survet oluliselt vähem, kuna nõela üliterav ots võimaldab sellel keha vaevata läbistada.

Sandra Street Mirror Expol tööhoos. Õigete vahendite ja võtetega. (Mari Luud)

Väga populaarne on lasta kõrvaauke teha kõrva ülemisse ossa, läbi kõhre. Selle püstoliga tegemine on Sandra sõnul aga veel ohtlikum. „Püstoliehe surub kõhre nahast lahku ning tekitab kõrva sisse taskukese, kuhu koevedelik koguneda saab. See on aga mõnus pesa bakteritele, kes ehet kruttides kindlasti sinna tee leiavad.“ Samuti on enamik püstoliehteid nii-öelda liblikakinnitusega, mis omakorda koevedelikku kogub ning bakteritele mõnusaks kasvulavaks saab. Samuti ei arvesta augustamispüstol inimese anatoomiliste eripäradega. Püstol lööb ehte ikka sama tugevalt kinni, olenemata selle vahele jäänud naha või kehaosa paksusest. „Sageli tähendab see aga, et trauma läbi elanud kõrv ei mahu paiste minema ning ehe sööbib kõrva sisse. Heal juhul saame selle ise kätte, halval juhul tuleb kirurgi juurde minna.“

Kindlasti ära lase püstoliga augustada kõhre! (Mari Luud)

Sandra ütleb, et klient ei oskagi tihtipeale ohtusid näha ja eeldab, et teenusepakkuja, kelle juurde minnakse, teab, mida teeb. „Augustaja tausta hakatakse uurima, ning professionaalset abi otsima, alles siis, kui kehaauguga probleemid tekivad. Õnnetud püstolmeetodi ohvrid on lisaks koledatele kõhreaukudele jõudnud meieni hirmsas seisus naba, nina, kulmu ja nüüd ka keelekidaga. Kui kõik need riskid tunduvad paari säästetud euro arvelt siiski seda väärt, olgu nii, vähemalt oled teinud teadliku valiku. Aga tee nii, et see valik on just seda – teadlik.“

Sandra ütleb, et seekord läks kliendil hästi - augustajatel õnnestus püstoliga paigaldatud ehe inimese keelekidast kätte saada ning paigaldada sinna just selleks kehaauguks mõeldud neet. Klient kaunistusest loobuda ei soovinud. "Ütlesime talle, et kui paistetus mõne päevaga paremaks ei lähe, tulgu tagasi. Kuna ta tagasi ei ole tulnud, oletan, et mugava ehtega sai kõik siiski korda."

AlternaDiiva jagab ka videot, mis teeb puust ja punaseks, kuidas käitub sinu nahaga püstol ning kuidas kanüülinõel.