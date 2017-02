Kolmapäeva õhtul vahistas Norra politsei eestlasest veoautojuhi, kellel tuvastati sündmuskohal pisut üle promilline joove. Intsidendis osalenud mehe ülemusele tuleb säärane käitumine suure üllatusena.

Veoauto kuulub kodumaisele transpordiettevõttele Defton, mis firma kodulehe andmetel on spetsialiseerunud vedudele Norrast Baltikumi riikidesse, samuti Rootsi, Taani ning Soome.

"Eile õhtul kl 22.23 ajal helistas Norra politsei, et meie auto on peatatud Grimstadis. Suur auto on linna piirkonnas, kus autod olla ei tohiks ja juhil on tuvastatud alkoholi nähud," räägib transpordiettevõtte juhataja Margus Kiil.