USA president Donald Trump pole ainus, kes müüre ehitab. Prantsuse valitsus plaanib nimelt aasta lõpuks Eiffeli torni ümbritseda kahe meetri kõrguse kuulikindla klaasseinaga.

Taoline idee tekkis ühe turvameetmena terroristide rünnakute vastu, vahendab US Today. Kavandatav klaassein läheks maksma hinnanguliselt ligi 19 miljonit eurot.

Paljud kohalikud peavad turvaseina aga silmariivavaks ning maitsetuks.

"See on puhas hullumeelsus!" ütles üks erru läinud Pariisis elav insener, Bernard Thiebaut. "See pole mitte ainult füüsiline tõke, vaid ka filosoofiline ning psühholoogiline barjäär."