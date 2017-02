Paaridevibraatori eripära on, et seda saab kasutada koos ning mõnu tunnevad mõlemad partnerid. Lisaks on vibraator veekindel ja wireless -puldi abil kaugjuhitav – lausa kuni 12 meetri kauguselt.



Muide, sellel vibraatoril on eriti mõnusad ja sujuvad vibratsioonimustrid lisaks tavapärasele ühtlasele vibreerimisele.



Üks Tiani 3 värske kasuta kirjutas sellise tagasiside:

"Ütleme nii, et peale esimest proovi arvasin, et tavalise seksi juurde tagasi minna saab raske olema. Nii õnneks ei juhtunud, aga maruvahva lelu on see küll. Polnud ennem väga kursis selle firmaga, nüüd silm peal nii mõnelgi asjal," kommenteeris üks kasutaja.

