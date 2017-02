"See kategooria, milles naised võistlevad, võeti kulturismi föderatsiooni poolt ametlikult vastu alles möödnud aastal. See võistlus on väga naiselik ja sellest saavad osa võtta ka tavainimesed, kes varem kulturismiga tegelenud pole. Siin ei nõuta naistelt suurt lihasmassi, vaid ilusat toonuses keha, head hoiakut, poseerimisoskust ning üldist ilu," selgitas projekti koordinaator Julia Smoli.

Smoli sõnul on paljud uurinud, miks grupis nii palju naisi on ning miks ei võiks trenni eladi teha. "See on mega suur motivatsioon, kui sinuga treenib veel 19 inimest. Sa ei luba endale kergesti loobumist. Sa hoiad distsipliini ning kõik toetavad üksteist. Koos on mõnusam, kergem ja lõbusam."

Koordinaator lisas, et naiste puhul on loomulik, et tahetakse särada. "Selles projektis on olemas kõik vajalik, muutmaks tavalise naise fitness-staariks!"