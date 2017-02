1) Angeelia "We Ride With Our Flow"

Lugu "We Ride With Our Flow" on sündinud Angeelia Maasiku ja Andres Kõpperi koostöös. Angeelia ütleb, et on muusikaga omal käel terve elu tegelenud, kuid viimasel ajal on tundnud, et on nüüd valmis oma tegemistega ka avalikkuse ette tulema ja end maailmale tutvustama.

2) Antsud "Vihm"

Bändiliikme Aile sõnul on vihma mõeldud laulus kui puhastustuld. “Eesti rahvas ka ju omal ajal sai lauldes vabaks, kõik see muusika on ka nagu vihm – ta voolab. Praegust ühiskonda ja maailmapilti vaadates mulle tundub eelkõige, et maailm vajaks uuesti seda vihma, mis ühendaks ja peseks puhtaks selle maailma,” ütleb Aile Alveus-Krautmann.

3) Almost Natural "Electric"

Ansambel Almost Natural koosneb kahest võõrapärase nimega noormehest – Anis Arumetsast ning Amiran Gorgazjanist. Loo sünni juures olid kambas veel ka heliloojad Londonist – Noah McNamara ja Willie Weeks. "Noah nägi Facebookis meie prooviruumi videot ja küsis, kas tahaksime koostööd teha, et "Eesti laul" on tulemas," räägib Anis. Siis saatis Noah kuttidele mõned looideed, neile jäi kõrva "Electric" ja seda hakati edasi arendama.

4) Close To Infinity featuring Ian Karell "Sounds Like Home"

Loo "Sounds Like Home" tegemisel said kokku Ian Karell ja ansambel Close To Infinity. Iani isa vanemad on pärit Eestist, mees ise on sündinud Ameerikas, kuid elab juba 8 aastat Eestis. Nende võistluslugu räägibki Iani Eesti loo. "Sellest, miks ja kust ma siia tulin, millised raskused mul Eestis olid ja miks Eesti nüüd mu kodu on," paljastab Ian, kes töötab põhikohaga Tallinna Euroopa koolis inglise keele ja kunstiõpetajana.

5) Alvistar Funk Association "Make Love, Not War"

Ansambli Alvistar Funk Association lugu “Make Love, Not War” on kirjutatud haldjakeeles, mille vahele on pikitud palju erinevate riikide nimesid. Lauljatar Inga Kaare ütleb, et ega ta ei teagi veel, kuidas elavas esituses tal kõik need nimed pähe jäävad. Kõik lood, mida Inga bändiga teeb, on tema sõnul haldjakeeles. ""Eesti lauluks" oleme vahele pannud ka 52 sõna, millest saavad kõik aru,” ütleb Inga. Neist 47 on riikide nimed, lisaks muidugi ka loo pealkiri.

6) Daniel Levi "All I Need"

Daniel kirjutas selle suvel, kui läks kitarriga oma sõber Ago Teppandi juurde ja mängis talle selle ette. Daniel tunnistab, et lugu räägib tema vennast Joshuast ning tolle pruudist. "Seal taga on üks väga ilus ja liigutav lugu.” Oma venna armuelust Danieli sõnul veider laulda ei ole. “Hästi armas on."

7) Kerli "Spirit Animal"

Kerli ütleb, et on nüüd “Eesti laulul” osalemiseks valmis. Varem polnud lihtsalt õige aeg. Lugu räägib kaksikleekide armastusest. “Kaksikleegid on need inimesed, kes on kahes erinevas kehas, aga jagavad ühte hinge.” Selle kõige ümber tahtis ta luua abstraktse ja unenäolise maailma, mille inspiratsiooniks hingeloom sai. “Loo sõnades on väga palju kujundeid ja loomi, näiteks on seal valge tiiger ja hunt, kes on mõlemad minu hingeloomad.”

8) Rasmus Rändvee "This Love"

Oma võistluslooga “This Love” on ta enda sõnul justkui juurte juures tagasi – Rasmus alustas soololauljana, tegi vahepeal bändi Facelift Deer – mis läks laiali, sest liikmed õpivad kõik erinevates maailma otstes – ja nüüd laulab taas üksi. Lugu sündis “Eesti laulu akadeemias”.

9) Koit Toome ja Laura "Verona"

Laura ja Koit said kokku Sven Lõhmuse kaudu, kellega mõlemad väga kaua koostööd on teinud. Lugu "Verona" hakkas Lõhmuse peas tööle kui mees istus Veronas Romeo ja Julia mälestusmärgi ees ning veini jõi. Laura sõnul on tegemist ääretult romantilise looga. “Tänapäeva läänemaailmas inimestel on kiire, aga vaatamata sellele see armastus, Verona – Romeo ja Julia lugu, on ja alati jääb.”

10) Liis Lemsalu "Keep Running"

Liis ütleb, et jooksmisest see lugu ei räägi. "See on kõigile teada teema, milleks on üks või mitu inimest, kes on meie eludes alati olemas. Need on inimesed, keda oleme alati valmis aitama. Justkui armastus, mis ei vaja mingit kompenseerimist, vaid tuleb siiralt,” selgitab Liis oma loo sisu.