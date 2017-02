Laev läheb põhja. Kaks reisijat pääsevad inimtühjale saarele. Naine on Londonist, mees

Šotimaalt. Saarel elamise teisel nädalal on nende riided räbalais, toit otsas ja pärdikud pilluvad neid puu otsast kookopähklitega. Tulevik on tume.

"Ega hullemat olukorda enam olla saa!" ohkab naine.

"Aga oleks võinud olla," vastab šotlane, "kui ma oleksin ostnud ka tagasisõidupileti."