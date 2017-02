Pindi Kinnisvara avalikustab väljavõtted värskest Harjumaa lao- ja tootmispindade turuülevaatest.

Valik 2017 valmivaid suuremaid lao- ja tootmishooneid:

Omniva logistikakeskus, Lehmja küla, Rae vald, valmib 2018.

OÜ Harmeti moodulmajade tootmishoone, Kumna küla, Harku vald, 26 845 m², valmib 2017.

Favor AS tootmishoone, Liivamäe küla, Jõelähtme vald, 13 522,2 m², valmib 2017.

Smarten logistikakeskuse laiendus, Lehmja küla, Rae vald 12 800 m², valmib 2017.

AS Mobec kontori- ja laohoone, Lehmja küla, Rae vald 5 889 m², valmib 2017.

Baltic Agro AS ärihoone, Lehmja küla, Rae vald, 4 951,7 m², valmib 2017.

Priisle Äripark, II etapp, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, 4 100 m², valmib 2017.

Männiku Stock-Office, Nõmme linnaosa, Tallinn, 2 600 m², valmib 2017.

Orto kontori- ja tootmishoone, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, 2 279,1 m², valmib 2017.

Järveotsa tee Stock-Office, Haabersti linnaosa, 2 200 m², valmib 2017.

Trendid ja kokkuvõte

Suurimad logistikakeskused valmisid 2016. aastal Coop-il ja BLS-l (Sanitexi tütarettevõte). Suurimatest erinevatele üürnikele mõeldud laopindadest valmis Riigiressursside keskuse uus lao- ja toomishoone Kal­mistu teel ning Lookivi logistikapargi I etapp Rae vallas.

2017 märksõna on linnasisese stock-office tüüpi pinna edu. 2017–2018 valmivad mitmed linnasisesed stock-office’id (nt Suur-Sõjamäe tn 29a ja Kadaka tee 4), mille täituvusega ilmselt probleeme ei teki.

Lao- ja tootmispindasid ehitatakse valdavalt enda tar­beks või juhul, kui vähemalt 30% on kaetud eelnevalt üürilepingutega.

2016 aasta aprillis alustati Smarten Logistic AS Rukki teel asuva logistikakeskuse teise etapi ehitamisega ning see peaks valmis saama 2017. aasta veebruaris. Siis on Rukki tee logistikakeskuse suuruseks ligikaudu 28 000 m². 2018 aastal valmib samasse piirkonda Omniva logistikakeskus. 2017 aastal on valmimas veel suured lao- ja tootmishooned nii Rae valda kui ka Harju ja Jõelähtme valda.

Üürihinnad on stabiliseerunud, lähima paari aasta jooksul olulist kasvu ega langust ei prognoosi.

