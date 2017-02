Juulis kihluse katkestanud Lady Gaga andis alles nüüd oma südamekujulise kihlasõrmuse ekskallim Taylor Kinneyle tagasi.

Ajakirja In Touch teatel oli 30aastane popstaar seni klammerdunud lootuse külge, et nende armusuhtest võib veel asja saada. Nüüd aga on Lady Gaga südame võitnud uus mees – 48aastane talendiagent Christian Carino.

“Gagal oli ääretult kahju sõrmust tagasi anda, aga tal oli vaja enda ja Taylori suhtele ametlikult punkt panna,” räägib ajakirja allikas.

Gaga demonstreeris uut silmarõõmu hiljutisel Super Bowlil - tema ja Christian klõpsisid enne finaalmatši areenil selfisid.