Tara kirjanikust õde Santa Montefiore toonitas, et Taral polnud ajukasvajat. Aastaid uimastisõltuvusega maadelnud seltskonnakaunitar kirjeldas mulluses intervjuus, kuidas tal diagnoositi eelmisel kevadel healoomuline ajukasvaja ning millist surmahirmu ta oli tundnud. Montefiore kinnitas Daily Mirrorile, et õel polnud kasvajat olnudki.

“Tara elas tihtipeale omaenda fantaasiamaailmas,” rääkis lehe allikas, kelle väitel võis krooniline väsimus tekitada naises tunde, et tal peab midagi hullemat viga olema. “Võimalik, et see [jutt ajukasvajast] oli äärmuslik appihüüd, kuna ta oli täiesti liimist lahti olnud.”