Asjaosalisi täna ise kohtus koos polnud, kuna tegu on eelistungiga, kus pannakse paika istungiajad ning esitatakse erinevaid taotlusi. Muu hulgas polnud täna kohal ka Savisaare advokaati Oliver Nääsi, kes hetkel üldse välismaal puhkamas. Teda asendas üks ta kolleeg. Alexander Kofkini kaitsjana oli kohal Aivar Pilv. Ta on varasemalt meedias kinnitanud, et nemad loodavad, et esimesed sisulised istungid algavad nii kiiresti kui võimalik.

Täna hommikul kell üheksa algas Harju maakohtu Liivalaia kohtumajas ametlikult viimase aja üks skandaalsemaid kohtuprotsesse, kus teiste hulgas on kohtu all ka Edgar Savisaar.

Põhiküsimuseks on täna see, kas Savisaare kaitsetiim esitab taotluse, mis seostub Edgar Savisaare tervisega - on ta võimeline istungitel osalema? Savisaare tegemiste kohta jõuab viimasel ajal meediasse infot vähe. Küll on aga teada, et Keskerakond võttis ta hiljuti ikkagi oma palgale. Põhimõtteliselt on tema ülesandeks partei arhiive korrastada.