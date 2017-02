Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas ütles Kantar Emori avaldatud erakondade toetusnumbreid kommenteerides, et Keskerakonna tõus näitab rahva ootust inimkesksema poliitika järele.

Eile avaldatud uuring tõi välja, et Keskerakond on jätkuvalt Eesti kõige populaarsem erakond, kelle poolt hääletaks valimiste korral 27% kodanikest. Peaminister tänas Eesti inimesi jätkuva usalduse ning toetuse eest erakonnale ning eesmärgipärasele poliitikale.

"Keskerakonna toetus on alates novembris valitsusvastutuse võtmisest veelgi tõusnud, mis tõestab, et oleme õigel teel. Keskerakond on Eesti riigi juhtimisse toonud tagasi mitmed olulised teemad ja väärtused, mis on seni liialt vähe tähelepanu saanud. Tulumaksuvaba miinimumi tõstmine, toetused maaelule, õpetajate palgatõus ning kohalike omavalitsuste tugevdamine on mõned kaalukad näited meie poliitikast," ütles Ratas.

"Meie seisame oma programmis ja tegudes kõigi eestimaalaste eest, sõltumata nende soost, vanusest, rahvusest või elukohast. Antud uuring toob veelkord selgelt välja, et sellist lähenemist oskavad hinnata valijad nii Sakus, Sillamäel kui Saaremaal," sõnas peaminister Ratas.