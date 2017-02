1. jaanuariks saab kõigist Eesti maavalitsustest ametist priiks 485 inimest, kellest osa leiab uue töö, ent paljude jaoks on järgmised kümme kuud valmistumine halvimaks.

"Ei ole pilti ees – tahaks ise ka kohtuda inimesega, kel on," kommenteeris Viljandi maavanem Erich Palm praegust teadmatust. "Rohkem kui aasta on olnud selgusetust. Inimesed on aastaid tööd teinud, riiki teeninud, põhiseaduslikku korda hoidnud ja kaitsnud ning ajalehest loeme, mis meil siin kõik on."

Maavalitsustes valdav teadmatus ja spetsialistide lahkumine on vähendanud töötajate motivatsiooni ning suurendanud nende töökoormust.

