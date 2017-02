Suri teenekas Eesti korrespondent, soomlanna Ulla-Maija Määttänen

Teisipäeval suri Helsingis Soome Yleisradio kauaaegne toimetaja, uudistejuht ja kunagine Eesti korrespondent Ulla-Maija Määttänen.

69aastast Määttäneni tabas ootamatu terviserike, vahendas ERRi uudisteportaal Soome rahvusringhäälingut Yle.

Yle ajakirjanikuna tööd alustanud ning üleriigiliste raadio- ja teleuudiste toimetajaks saanud Määttänen tuli 1990. aastate alguses Eestisse korrespondendiks ja vahendas siin toimuvaid sündmusi Soome. Eesti korrespondendina lõpetamise järel jätkas Määttänen Yle telesaadete uudistejuhina.

Kolleeg Kaisa Jaakkola märkis, et 1990. aastate alguses Eestisse tulles ei olnud Määttänenile miski võimatu: "Miski ei peatanud teda, kuigi vastiseseisvunud Eestis oli probleeme kuhjaga."

Ulla-Maija Määttänen meenutas kunagi 1994. aasta 28. septembri esimesi tunde, kui öisel Läänemerel uppus parvlaev Estonia. Määttänen proovis tol saatuslikul ööl Eesti riigiasutustest infot pärida, aga keegi ei võtnud kusagil toru. "Päästeameti telefon ei vastanud, ka politseist ei saanud ma kedagi kätte," ütles ta Õhtulehele. "Siis otsustasin, et proovin Lennart Meri otsenumbrit, kuhu ma kunagi varem ei olnud helistanud – mõtlesin, et see on viimane võimalus. Ja tema võttis toru! Kell oli siis umbes neli varahommikul."