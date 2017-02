Saates "Eesti parim pagar" napilt võidust ilma jäänud Liilia pole üldsegi pettunud ning tal on teise koha üle väga hea meel ning ta on uhke, et tal saate jooksul nii palju fänne tekkis!

"Kurb ma ei ole, teine koht on väga hea koht! Muidugi on mul väga kahju oma fännidest, kes olid minu poolt ja tunnevad mulle kaasa. Pole vaja, uskuge mind, elu läheb edasi ja Terhi on väga tubli, ma kaotsin ikkagi ainult parimale!" sõnas ta.

Vastuseks küsimusele, kuidas saade tema elu on muutnud, vastas Liilia, et poes on raskem käia ning inimesed tunnevad teda ära ja vaatavad järgi. "Natukene kuulsam olen!" naeris ta.

Naisel on väga hea meel oma fännibaasi üle. "Arvan, et kui oleks rahva lemmik valitud, siis oleksin kindlasti võitnud!" sõnas ta.

Mil määral kavatseb Liilia küpsetamisega jätkata ja kas teda võib üsna pea uuesti teleekraanidel näha, vaata videost!