"Ma kartsin, et ehk keegi mõtleb ümber, ma ei suutnud seda uskuda! Ma ei uskunud oma võitu enne, kui seda telekast nägin!" räägib saate "Eesti parim pagar" võitnud 31aastane koduperenaine ja kolme lapse ema Terhi Roll.

VÕITU VÄÄRT: Ühe ülesandena tuli finaalis valmistada pulmatort. Terhi läks küpsetussaatesse heade teadmistega ning pere toetusega, mis talle ka edu tõid. Võidetud unistuste köök oli naise pikaajaline unistus. (Stanislav Moškov)

"Ma ei ole harjunud, et elus võibki päriselt nii hästi minna," sõnab Terhi, kes võitis auhinnaks unistuste köögi Schmidti Köökidelt ning köögitehnika Electroluxilt.

Kodukoka sõnul ei läinud ta saatesse käega lööma – teadmised küpsetamisest olid head ning ka sõbrad-tuttavad julgustasid. Kuid teda üllatas, et ta suutis saates nii kaugele jõuda ja lõpuni vastu pidada.

Saates osalemine ei olnud Terhi enda mõte. Tema kandidatuuri seadis üles endine ülemus, kelle sõnul olevat töö juures kõigile teada, et just Terhi on kollektiivi parim pagar. Kaks päeva hiljem kutsuti ta saate eelvoorudesse prooviküpsetamisele.