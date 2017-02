"Eesti parima pagari" saates auväärsele kolmandale kohale jäänud Aini sõnul ei ole ta sugugi pettunud ning plaanid kokandustulevikuks on mehel suured!

"Apsakaid oli mul päris palju aga lõppkokkuvõttes oli ikkagi väga hea kogemus!" võttis Ain saate kokku.

Ain osutus saate jooksul paljude televaatajate lemmikuks ning just temale elasid paljud pagarisaate fännid kaasa. Aini sõnul on väga meeldiv, et inimesed talle kaasa elasid ning heade soovidega toetasid.

Ain soovib Liilianile ja Terhile tulevikuks palju edu. “Maitsete täiustamist ja proovimist ja katsetamist!” rääkis ta, lisades, et ise ta jääb tulevikus natuke tagasihoidlikumate roogade kokkamise peale.

Kas Ain võtaks taas mõnest telesaatest osa ning millised on mehe tulevikuplaanid kokandusalal ja kas välja tulemas on ka oma kokaraamat, vaata juba videost!