Täna kuulutati "Eesti parima pagari" saate võitjaks Tartumaalt pärit koduperenaine Terhi. Naine oli võidust kuuldes väga emotsionaalne ning paljastas, et auhinnaks olnud unistuste köögi planeerimisega on juba algust tehtud!

Viimases saates sai näha ka Terhi peret, tema abikaasat ja kahte last. Naine puhkes oma mehe toetavate sõnade peale pisaraissse. "Enda peret telekast vaadata viimases saates oli päris emotsionaalne. Kuidas abikaasa arvas ja kuidas lapsed kirjeldasid…ju ma olen ikka hea naine oma abikaasale ja ema enda lastele olnud. Suurepärane tunne on!" rääkis Terhi.

Terhi sai saate võiduna auhinnaks enda unistuste köögi. Terhi rääkis, et mõõdud uue köögi tarvis on juba võetud. "Veel peaks välja valima, kuidas see köök tulevikus välja näeb. Lõpuks saan oma ahjus tuuletaskuid teha, vana ahi on väsinud," rõõmustas ta.

Mida soovib Terhi kahele teisele finalistile, Lilianile ja Ainile ning kas naist on võimalik veel kunagi televisioonis näha, vaata juba videost!