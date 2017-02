Värske riigikontrolli töövõimereformi auditi järgi saab reformi lugeda edulooks, kui kõrvaldataks töövõimetust põhjustavad tingimused. Samas tunnevad paljud omavalitsused puudust tugiisikutest.

Valitsuse eesmärk on käivitada uus töövõime toetamise süsteem, mis aitaks töövõimekaoga inimesed tagasi tööle. Riigikontrolli audit hindas riigi praegust valmisolekut uuele süsteemile ning selgus, et selles on kitsaskohti, mis vajavad lahendamist. Vastasel juhul ei saa edust rääkida.

Üheks probleemiks on tööandjate väike valmisolek palgata töövõimekaoga inimesi. Isegi kui töövõimekaoga isik on saanud riigilt vajalikke teenuseid ning abi, sõltub tema töölesaamine tööandjast.

Auditist selgus, et vaid kolmandik tööandjatest on valmis võtma palgale töövõimekaoga inimesi. Võimalust selleks ei näinud 44 protsenti firmadest. Ülejäänud ei osanud seisukohta võtta.