Laupäeval "Eesti laulu" poolfinaalis õnnestus Carl-Philipil oma looga "Everything But You" žürii poolehoid võita, mistõttu uks finaali juba silme ees terendas. Ent ees ootas ränk pettumus, sest rahvas oli oma häältega liialt kitsi, et aidata Carl-Philip üle finaali ukseläve.

"Ilmselt sai mulle saatuslikuks see, et olen Eesti muusikamaailmas tundmatu," ütleb Carl-Philip. Noore muusiku sõnul on telefonihääletusel paratamatu, et antakse hääl just neile, kelle fännid ollakse juba varasemast ajast. "Helistamine ju ka maksab," ütleb ta.

Kuigi kohalikult publikult soovitud hääli ei tulnud, sai Carl-Philip head vastukaja välismaalt. "Eriti Saksamaalt ja Venemaalt, kus suured Eurovisioni raadiojaamad võtsid ühendust ja küsisid intervjuud," ütleb Carl-Philip. Samuti luges ta laulu kohta häid kommentaare välismaisest Eurovisioniblogist Wiwibloggs.

Siiski ei arva Carl-Philip, et eestlastele tema looming istuda ei võiks. "Tegelikult ju ei tea, kas hääli jäi puudu kümme, sada või tuhat," ütleb ta. Carl-Philipi sõnul olid konkurentide toetajaskond suurem.