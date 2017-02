"Lihtsalt läksime, piltlikult öeldes seljakotid seljas – teadmata, kus ööbime või kuhu välja jõuame. Teadsime, et peame jõudma Tansaaniasse. Sõitsime kaardi järgi mööda väikseid külasid, kruusa- ja liivateid. Me ei teadnud sedagi, kus on järgmine koht, kust saab vett võtta," räägib superstaarisaates tuntuks saanud laulja Norman Salumäe oma hiljutisest retkest Aafrikasse, mille tipphetk oli mandri kõrgeima mäe Kilimanjaro vallutamine.

KILIMANJARO TIPUS: Norman Salumäe (keskel) ei karda tunnistada, et rännak sinna oli raske. Ta on tohutult tänulik reisiseltskonnale – isa Priidule ja sõber Edgarile, kes olid suureks toeks. (Erakogu)

"Aafrikas ongi nii, et sa kunagi ei tea, mis edasi tuleb. Internetist ka ei saa teada, kus külas ööbimine on. Kõik on alati nagu loterii ja valitseb teadmatus," vaatab Norman reisile tagasi. "Aga täitsa hea oli ilma internetita ja selle võimaluseta, et keegi sind kuskilt kätte saaks."

Mõni nädala tagasi kolmekesi (peale Normani veel tema isa Priit ja sõbrer Edgar) ette võetud ja kaks nädalat kestnud reis sai alguse Tallinnast: kaasa võeti jalgrattad ja hädavajalik varustus ning mindi Kenyasse Nairobisse. Sealt väntasid mehed läbi pisikeste külade Tansaaniasse, Kilimanjaro jalamile.

"Kõigepealt läksime Tansaanias hotelli. Saime kokku giididega ja vaatasime üle varustuse, mis meil kaasas oli – seda kraami, mille olime suutnud ratastele mahutada. Osa asju laenutasime kohapealt. Lõpuks oli kogu hädavajalik riietus olemas," räägib Norman. Järgmisel päeval algas mäkketõus.