USA teletäht Ricki Lake teatas sotsiaalmeedias oma endise abikaasa surmast. Christian Evans oli kannatanud bipolaarse häire all.

"Teatan raske südamega, et mu armastatud hingesugulane Christian Evans on lahkunud," alustas Evansiga aastatel 2012–2015 abielus olnud Lake oma postitust.

"Maailm ei mõistnud seda meest, küll aga mina. Ta vandus alla elupõlises võitluses bipolaarse häirega," kirjutas Lake. Ta jättis ehtekunstnikust Evansi 2014. aasta oktoobris maha.

Lake’i sõnul tegi Christiani tundmine temast parema inimese. "Ta oli armastav mees ning mu murtud südant parandab teadmine, et ta on viimaks rahu leidnud ja tema hing on prii. Puhka rahus, mu arm!" lõpetas Ricki oma sissekande.