Õpetaja räägib vene uusrikkale:

"Teie pojal pole mitte mingeid matemaatilisi võimeid, mitte mingit mälu..."

"Ei usu!" ütleb uusrikas ja hüüab: "Hei, pojake, tule siia ja ütle, kui palju sul raha on!"

"50 000 rubla," vastab poiss. "See on 10 USA dollarit, 18 Saksa marka, 8 Inglise naela, 13 Kanada dollarit, 86 Rootsi krooni, 63 Prantsuse

franki või 20 Hollandi kuldnat."