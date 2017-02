Edgar Savisaare uurimistoimiku avaldamine meedias on tekitanud mõningase ohu, et kohtunikul võib kujuneda alateadlik hoiak kohtuasja juba enne kohtus tõendite uurimise juurde asumist, leiab Tartu ülikooli õigusteaduskonna professor Jaan Ginter.

Meie võistleva kohtumenetluse mõte on aga just selles, et kohtuniku siseveendumus moodustuks alles kohtusaalis osaliste poolt võistlevalt esitatud tõendite alusel, kus teisel võistleval poolel on kohe võimalus viidata esitatud tõendite puudustele ning kohe välja käia ka oma tõendid, lisas ta.

Muidugi kohtunikud eitavad sellise eelhoiaku tegelikku väljakujunemist, aga eks me kõik arva enda kohta, et me ei lase oma otsustusi mingil ajalehereklaamil mõjutada, räägib Ginter.

Kuid täiesti ratsionaalse mõtlemisega tootjad kulutavad miljoneid ja miljardeid reklaami peale – eks siis tule arvata, et tootjad miljardite eest ka midagi saavutavad, lisab ta.