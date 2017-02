Lust saavutas siiski läbimurde ja tal õnnestus EASi nõukogu esimehele Erki Mölderile esitada küsimus, kas Toomas Hendrik Ilves sai võimaluse toetus vabatahtlikult tagasi maksta ja miks seda esialgu varjati. "Aastal 2012 tehtud otsus oli selle aja kontekstis ja tagantjärele vaadates, jah, see oli viga. Täna on EAS sunnitud selle vea eest maksma 150 000 oma vahenditest," selgitas Erki Mölder. "Ma arvan, et EAS on saanud siin täiesti teenimatult negatiivset tähelepanu," kommenteeris Mölder ajakirjaniku väidet, et EASi imago on "väga rängalt kannatada saanud". "Osalt see negatiivne tähelepanu on tingitud sellest, et meil ei ole kõiki detaile alati võimalik kommenteerida."