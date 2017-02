"See on jube tunne, kui tead, et sul on raha, millega maksta töötajatele palka ja riigile makse, aga pank teatab, et su 63 000 krooni lihtsalt ei ole enam," räägib ettevõtja ja ajakirja Mood asutaja Tiiu Järviste.

"Olen endale ja teistele juba 27 aastat tööd andnud, karjääri raskeimat hetke mul aga pole, sest ausalt öeldes on ettevõtja amet kogu aeg keeruline. Alustades polnud mul aimugi, millise vastutuse toob see kaasa töötajate, riigi ja iseenda ees.

Tahtsin lihtsalt oma pere majandusseisu parandada, et poegadele head elu pakkuda. Karjääri murdepunktid on olnud aga majanduskriisid.

Esimene oli 1993.-1994. aastal, kui läks pankrotti Tartu Kommertspank. See oli jube tunne, kui pank teatas, et minu 63 000 krooni, millega palka ja makse maksta, lihtsalt ei ole enam ega saagi enam olema.