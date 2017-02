"Me kogu aeg oleme kuulanud, kuidas vaesed naised otsivad rikkaid ärimehi ja lüpsavad neid paljaks, siin on minu meelest vastupidine skeem," rääkis Tamos Grupp jurist Mae Küttik saatele "Pealtnägija".

Aastaid tagasi kohtas Irina ühel New Yorgi moeüritusel Johannest ning tundis mehe vastu sümpaatiat. Neist sai paar ning Eestisse kolides avati Tallinnas luksuslik pood Fashion Palace. Hiljem jõudis Johannes meediasse sellega, et ostis vanalinna hinnatuima kinnisvara – hotelli Kolm Õde.

Mida avalikkus ei teadnud, oli see, et raha hotelli ostuks tuli Irina õe mehelt, kes on Venemaal suure panga juht. Johannes suutis luua äriplaani hotelli tulevikust, kuid kinnitas perele, et Eestis ei vaadataks hästi sellele, kui raha tuleks Vene pankuritelt. Seetõttu lõi ta "turvalise" offshore’i firma, mille abil lubas hakata hotelli arendama. Keegi Irina perest ei tulnud aga selle pealegi, et mehe tegutsemist kontrollida.

Jurist Küttik kinnitab, et ühtegi lepingut ei sõlmitud ning raha kanti Johannesele ausõna peale.

"Tol ajal olid meil nagu klapid, nagu hüpnoos," mõtiskleb Irina tagantjärele.

Johannes ostis küll hotelli, kuid jäi Sampo pangale võlgu, kuna jättis laenu maksmata. Refinantseerimiseks võimalust otsides sattus ta Äripanka, kust anti talle taas laenu. Nüüd väidavad nii Küttik kui Irina, et pank haistis võimalust hotell hollandlaselt kaaperdada ning kogu skeem mõeldi välja panka esindavas advokaadibüroos Laus&Partnerid, eeldades, et hollandlane ei muuda oma käitumist ning jääb ka neile võlgu.

Vandeadvokaat Viktor Särgava, kes ka Äripanka esindab, kinnitab, et selles pole midagi tavatut, kui laenu maksmata jätmise korral pannakse kinnistu enampakkumisele. "Siin ei saa seda kaaperdamisena käsitleda."

2012. aastal aga lendasid hollandlase plaanid vastu taevast, kui mängu tuli teine naine. "Tülitsesime, läksime lahku. Ühel ilusal hetkel langes kae silmilt ja reaalsus vaatas näkku," ütleb Irina. Kui Irina ja Küttik mehe plaane arutama hakkasid, tabas neid üllatus, et mehe skeemitamine algas juba üsna pea pärast kooselu.

Samal aastal sõlmiti ka leping advokaadibürooga Laus&Partnerid. Küttiku sõnul ei osanud nad midagi kahtlustada, samuti ei tuldud selle peale, et kontrollida Raivo Lausi tausta – kumbki ei teadnud, et just Lausi büroo esindab Äripanka ja on tegelenud ka Kolme Õde võlaprobleemidega. Küttiku sõnul ei tohtinuks büroo üldse Irinaga esialgu lepingutki sõlmida.

Särgava sõnul aga pöörduti just nende büroosse ning Küttik ise osales nii nõupidamistel kui arutas, kuidas ja mis pidi saada Johannes võlga maksma. Niisamuti tuleks naistel olla tänulik, et büroo viis mehe nii kaugele, et too tunnistas paberil võlgnevust.

Küttik aga lisab, et tagantjärele nägid naised kirjavahetust, kus advokaat Madis Kiisa töötas juba 2012. aasta alguses välja tegevuskava, kuidas Kolm Õde panga valdusse saada. "Nad lihtsalt kasutasid meid ära," ütleb Irina.

Laus ise kinnitab kirjas "Pealtnägijale", et nende tegevus oli igati seaduslik ning Küttiku hinnang on ebaeetiline. Niisamuti eitab ta huvide konflikti ja lisab, et Irina ise kinnitas allkirjaga, et tal pole büroo suhtes etteheiteid.