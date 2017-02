Saates osalemine ei olnud Terhi enda mõte. Tema kandidatuuri seadis üles endine ülemus, kelle sõnul olevat töö juures kõigile teada, et just Terhi on kollektiivi parim pagar. Kaks päeva hiljem kutsuti ta saate eelvoorudesse prooviküpsetamisele. "Ma sain alles teada, et keegi on mu sinna üldse saatnud, ja nüüd te juba tahate, et ma hakkaks küpsetama teile, nii käibki või?" meenutab Terhi oma imestust, et kõik nii kiiresti läks.

"Ma ei ole harjunud, et elus võibki päriselt nii hästi minna," sõnab Terhi, kes võitis auhinnaks unistuste köögi Schmidti Köökidelt ning köögitehnika Electroluxilt. Kodukoka sõnul ei läinud ta saatesse käega lööma - teadmised küpsetamisest olid head ning ka sõbrad-tuttavad julgustasid. Kuid teda üllatas, et ta suutis saates nii kaugele jõuda ja lõpuni vastu pidada.

Suurimaks õnnestumiseks peab naine "Eesti 100" kamatorti. "Mulle väga meeldis see lõhe-kamatort. See nägi telekas ja piltidel suurepärane välja ja oli ka maitse poolest väga hea," räägib ta.

Suurimaks ebaõnnestumiseks peab naine aga neid "kuradi Moskva saiu". Kindlasti on kõigil pagarisaate vaatajatel meeles episood, kus Terhil Moskva saiade küpsetamine välja ei tulnud. "Moskva saiad oli saates põrumine - hiljem kodus tulid välja. Aga võiks öelda, et see oli õnnestumine, sest ma nägin, kuidas koogigrupid ja kõik hakkasid kihama sellest Moskva saiast, et "kuradi Moskva sai!" ja et "oo, ma tegin ka neid kuradi Moskva saiu!" See oli nii ehe ja kohati koomiline, kuidas see inimestele külge jäi ja mina tegin seda, väga tore selles mõttes!" naerab ta.

Naise sõnul elas ta ebaõnnestumisi üsna raskelt üle ja helistas mitmel korral nuttes abikaasale. "Ma olen hästi emotsionaalne inimene, seetõttu ma näitasin enda tundeid natuke liigagi palju telekas välja - oleks kohati pidanud sõnu tagasi hoidma," sõnab Terhi.

Väljend "kuradi Moskva sai" ei olnud saates aga ainuke vinge sõnapaar. Terhi jäi televaatajatele silma oma otsekohesuse ja emotsionaalse suhtumisega, tema suust lendas omajagu roppe sõnu. Terhil on oma väljaütlemiste pärast väga häbi, kuid kinnitab, et teravad väljaütlemised tulid emotsionaalsest olukorrast. "Ma ei ole üldse sellist tüüpi inimene, kes ropendaks, ma ikka valin enda sõnu. Ma ei tea, kas see oli pinge, perest eemalolek ja see, kui jälle peab rääkima, miks mingi asi ebaõnnestus. Ma väga siiralt vabandan inimeste ees," ütleb ta. "Kui tuleks mingi uus saade, siis ma juba teaksin, kuidas käituda."

Võidetud köök oli pikaajaline unistus

Televaatajate suureks lemmikuks saates kujunes ka kehalise kasvatuse õpetaja Ain. Terhi sõnul leidus ka tema tutvusringkonnas inimesi, kes just Ainile pöialt hoidsid. "Ain meeldis mulle ka saates väga. Ja mul on ainult head mälestused kõigist - nendega oli tõesti väga tore koos küpsetada!" räägib Terhi.

Kuid unistuste köögi Schmidti Köökidelt ning köögitehnika Electroluxilt võitis just tema. "Ma lõpuks saan valida endale täpselt sellise köögi, nagu ise tahan! See on kõige-kõige ägedam tunne üldse minu arust!" on naine õnnelik. "Vanust mul juba on, aga enda kööki ei ole ma kunagi valinud. Kuna ma seal nii palju aega veedan, siis ma arvan, et ma jään väga rahule uue köögiga," sõnab ta.

Terhi tunnistas, et armus saates kasutatud auruahju nii ära, et oleks isegi saate võiduta selle ahju endale ostnud. Kodus on Terhil vana ahi, mis kohe-kohe otsi hakkab andma. Kuid uue uhke köögi ning kodutehnikaga on naisel suured plaanid. "Ma kavatsen kindlasti uues ahjus tuuletaskuid teha! Need pole mul kunagi kodus õnnestunud - ilmselt seetõttu, et see ahi on ikkagi ajast ja arust. Kuna tuttavad tahaks hirmsasti juba tuuletaskutorni näha ja maitsta, siis see ongi esimese asjana plaanis!" lubab ta.