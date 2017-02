Kaugsuhtes olijad saaksid koos jalutada, filme vaadata ja isegi üksteist masseerida.

Kes on kunagi pikemat või lühemat aega kaugsuhtes olnud, teavad üksildustunnet, mida ei mõista keegi teine, kes oma elukaaslasega iga päev koos olla saab. Kui eriline on lihtne kallistus ja millist rõõmu ja samas kibedat igatsust tekitab armsama hääl telefonis. Professor Carman Neustaedter selgitab teadusleheküljel phys.org oma tööd, mis aitaks üksteisest eemal olevatel paarikestel senisest paremini ühenduses olla ning kaugsuhtega kaasnevat südamevalu ehk vähendada.

Muu hulgas on Neusteadteri leiutiste seas kindapaar, mille nimeks Flex-N-Feel (painuta-ja-tunne ingl. k. – toim.). Kui kinda sees sõrmi liigutada, jõuavad liigutused andurite kaudu teise kindapaari, mida kannab vastuvõtja. Andurid on paigutatud kinnaste sisemusse, et nahka ja liigutusi paremini tunnetada. Kindasse on paigaldatud ka spetsiaalsed lülitid, mille abil saab kumbki partner "puudutaja" olla.

"Kasutajad saavad teha intiimseid liigutusi nagu näo puudutamine, käest hoidmine ja kallistamine," selgitab Neusteadter. "Sõrme liigutamine või painutamine on õrn ja kerge viis päris puudutust imiteerida." Järgmiseks loodab ta luua puudutuskindad, millega saab üksteist samaaegselt virtuaalselt puudutada. Tema teiste leiutiste hulka kuuluvad virtuaalse reaalsuse programm, millega saab näha maailma läbi oma partneri silmade ja teine programm nimega Be With Me (ole minuga ingl. k. – toim.), millega saab videopildis näha oma partneri päevaseid tegevusi ja toimetusi.