Täna esilinastub Tallinnas Nordeas režissöör Jaak Kilmi hoogne seikluskomöödia "Sangarid“.

Film viib meid 1980. aastatesse. Kolm Eesti kutti põgenevad Nõukogude Liidust välismaale, et vabas maailmas elada šeffi elu nagu nähtud telesarjades "Miami Vice“, "Knight Rider“ ja "Santa Barbara“. Sõbrad võetakse svenssonitemaal vastu kui tõelised kangelased, kes murdsid läbi raudse eesriide. Kui aga meediakära vaibub, avastavad meie sangarid, et neist on saanud tavalised tülikad sisserändajad. Lõpuks pööravad asjad hoopis hulluks.

Filmi peaosades mängivad Märt Pius, Karl-Andreas Kalmet ja Veiko Porkanen. Filmis astuvad üles veel Henrik Kalmet, Ott Sepp, Marika Barabanštšikova, Tõnu Kark, Andres Dvinjaninov, Esko Salminen, Aarne "Aake" Kalliala jpt.



Filmi originaalstsenaariumi kirjutas Martin Algus. Filmi operaator oli Aigars Sērmukšs, kunstnik Katrin Sipelgas, kostüümikunstnik Anu Lensment ja monteerija Tambet Tasuja.

