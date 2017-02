Õhtulehe mootorispordisaates "Nael Kummi" on sel nädalal külas Eesti parim motoringrajasõitja Hannes Soomer, kes teeb kuulajatele puust ja punaseks selgeks, mis vahe on MotoGP ja Superbike’i sarjadel.

Miks on tegu olulise infoga? Sest Soomer võistleb tuleval hooajal Supersport klassis, mis on Superbike’ide MMi vaste Moto2 võistlustele. Tegelikult osales meie tsiklimees samadel võidukihutamistel ka mulluse hooaja lõpus, kui otsustas loobuda madalama sarja ehk EJC tiitlijahist ning koguda kogemusi kõrgemal tasemel. Kui valus sellist valikut teha oli?

Ja kes teab, mida Soomerile tulevik… WIL Sport meeskond, mida eestlane tänavu esindab, on ainus tiim Supersport klassis, mida toetab Ten Kate Racing – Honda ametlik esindaja Superbike’ide võistluspüramiidis. Mullu lõpetati kõrgeimas võistlussarjas küll Kawasaki ja Ducati järel küll kolmandana, aga näiteks MotoGP valitsev maailmameister Marc Marquez on just Honda piloot.