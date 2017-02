Õhtuleht: Kas erakond toetab eelnõu, mille eesmärk on rahva algatatavate siduvate rahvahääletuste võimaluse loomine?

Kalvi Kõva, SDE: Sotsiaaldemokraatide programmis on sõnastatud soov leida õiguslikud alused rahvahääletuste laialdasemaks kasutamiseks. Rahva valitud parlamendil tuleb leida lahendused, et ka infoühiskonna ajal tunneks ja tunnetaks suurem osa rahvast, et tema arvamus tõepoolest loeb ja ta on kaasatud. Oluline on, et need lahendused leitaks avalikus arutelus, kus parlament ja teised poliitilised institutsioonid ning kodanikuühiskond on kõik üksteisele partnerid, mõttekaaslased. Nimetagem seda poliitika kui suuruse laiemaks avatuseks.

Jaak Madison, EKRE: Konservatiivne Rahvaerakond on olnud üks otsedemokraatia aktiivseimaid eestkõnelejaid, seetõttu toetame loomulikult siduva jõuga rahvahääletuste ja rahvaalgatuste seadustamist. Tegime otsuse toetada sihtasutuse Terve Rahvas välja töötatud eelnõu ja viia see riigikokku. Teeme kõik endast oleneva, et veenda kõiki riigikogu erakondi hääletama rahvaalgatuse seadustamise poolt. Oleme korduvalt rõhutanud, et rahvahääletust väärib kooseluseaduse küsimus, samuti Rail Balticu ehitamine.