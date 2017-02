Serbia kaunitar ja laulja, keda teatakse ka sealse Kim Kardashianina, postitas video, mis peaks tõestama, et tema prinkis kann on päris ehtne.

Jelena Karleusa süüdistas möödunud aastal, et Kim K ja Kylie Jenner on tema stiili pihta pannud, kuid peab ka ise kaitsma end süüdistuse eest, et tema pepu on võlts, vahendab The Sun.

Nii postitas ta vallatu video lendlevatest juustest ja kumerast kannist, et tõestada - prink pepu on ehe ja tema oma!

Kuidas tundub?

Hair😍🙈😍🙈 @masastudiokristal A post shared by JELENA KARLEUŠA (@karleusastar) on Jan 22, 2017 at 8:49am PST

😻 @antidotela A post shared by JELENA KARLEUŠA (@karleusastar) on Feb 3, 2017 at 6:36am PST

