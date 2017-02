Lukkude ja julge lõikega tagi (ei pea olema pärisnahast!) T-särgi peal väljendab kandja enesekindlust ja kartmatust. Kui on päikeseprillide kandmise aeg, pane ette ka oma kõige vingem paar ja kõnni linna peal, pea püsti, nagu see eneseteadlik naine, kes sa oled. Väike käekott, eriti kui see on mingis silmatorkavas toonis, lisab veelgi särtsu.

Tulemas on üritus, kus on vaja olla tavalisest elegantsem, aga sa ei taha loobuda oma mugavatest teksapükstest ja mõnusast särgist? Viska peale kleit, naiselik vest, pikk kampsun või stiilne mantel. Kleit võiks olla pisut avaram, et teksade vööosa ja taskute jooned liiga välja ei punnitaks. Kui kannad veel oma stiilseimat saapapaari ja kõrvarõngaid, unustavad peokülalised, et selle kõige all on midagi täiesti lihtsat ja igapäevast.