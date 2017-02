Saate "Eesti parim pagar” pidulikust viimasest lahingust väljus võitjana koduperenaine Terhi, keda ootab nüüd peaauhinnana eest unistuste köök Schmidt köögilt ning köögitehnika Electroluxilt.

Terhi on koduperenaine Tartust, kolme lapse ema. Pangaametnik, kuid viimased aastad lastega kodune olnud. Lisaks keerukatele küpsetistele, mis lummavad nii seest kui väljast, on tema hobiks grillimine. Terhi kandidatuuri telesaatesse seadsid saatesse üles tema fännid. "See kõik on siiani minu jaoks uskumatu ning emotsioon kirjeldamatu – õnnepisarad, naeratus, südamepekslemine ja siiras rõõm kõik koos," kirjeldab värske telesaate võitja ja "Eesti parim pagar" ise.

"Eesti parim pagar" 2017 võitjat ootab nüüd auhinnana ees unistuste köök Schmidt köögilt ning kogu köögitehnika Electroluxilt. "Köök on juba välja valitud, kuid paigalduse eel on vaja veel kodus veidi ettevalmistusi teha," valgustab Terhi ja lisab, et ootusärevus uue köögi ees on suur.