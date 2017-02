Austrias Aschbach-Markti külas nägi talumees koduhoovis võõrast kurnatud väljanägemisega kassi.

Ta palus tuttaval jahimehel kiisu kinni püüda. Kass viidi loomakaitsja Elisabeth Übleckeri juurde. Too otsustas, et loomaarst peab kiisu läbi vaatama.

Röntgenpilt näitas, et kass on kiibistatud. Kiibilt selgus, et tema nimi on Pepper ja ta on pärit Hollandist Tilburgist, vahendab telekanal ORF.