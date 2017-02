Kõik see sai alguse siis, kui Adami 22-aastane kallim Beatrice Gibbs tunnistas mehele, et ta peab mehe maha jätma, sest muidu ta lihtsalt petab teda. Naine tunnistas Adamile, et ei suuda teistele meestele vastu panna...

27-aastane Adam Gillet on mees, kes kingib oma naisele vabadust, et ta naine saaks lisaks Adamile nautida seksi ka teiste meestega, vahendab The Sun.

Mees, kes lubab oma armastatul seksida teiste meestega - selliseid mehi ei leidu just väga palju... Aga üks mees Inglismaal teadis, et kui ta sellega ei nõustu, siis jääb ta oma kallimast lihtsalt ilma...

Paar on kaks aastat koos olnud ja neil on avatud ning vabameelne suhe - siiski vaid ühepoolselt.

Beatrice võib magada sellega, kellega vaid soovib - Adamil samasuguseid privileege pole.

"Ma armastan Adamit, kuid ma ei olnud valmis veel paigale jääma ja end ühele mehele pühendama," selgitab Beatrice.

Kui Beatrice Adami maha tahtis jätta, siis oli mees murtud ja tegi pakkumise, et Beatrice võib teiste meestega magada. Tingimuseks oli see, et ta peab Adamile ütlema, kellega ja kuna ta magas.

"See on ideaalne olukord. Mul on kallim, keda armastan, kuid saan ka teiste meestega lõbutseda," selgitab Beatrice.

Adam tunnistab, et on olukorraga harjunud.

"Ma tõesti armastan Beatrice`i ja ei tahtnud teda kaotada. Ma olen õnnelik, et ta saab end nautida," lisab Adam ja tunnistab, et on siiani tegelikult armukade. Ta üritab oma tundeid ja armukadedust endas hoida.