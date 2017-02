"Programmijuht Urmas Kolsar kirjutas mulle detsembris ja ütles, et tahaks minuga rääkida ning tal on mulle pakkumine. Arvasin, et ta pakub mulle raadios toimetamist või mõnd väiksemat tööd,“ räägib näitlejana püünele tulnud Brigitte Susanne Hunt, kes nüüd hoopis Power Hit Radios saatejuhina ametis on. (Erakogu) Brigitte meenutab, et nad rääkisid Kolsariga kaks tundi maast ja ilmast, raadiost ja ajakirjandusest üldiselt. "Rääkisime, mis on valesti ja mis võiks olla paremini. Oskan sel teemal kaasa rääkida, sest õpin Tartu ülikoolis seda ala," sõnab Hunt. Kahe tunni möödudes ütles Kolsar, et Poweris on tulemas muutused ja ta soovib Brigittet saatejuhiks. "Ma arvasin, et ta kutsub mind Andres Puusepa kõrvale hommikuprogrammi, aga tema hoopis ütles, et minu teha on üks kolmandik Poweri päevasest programmist. See lõi mind pahviks!" Hunt ütleb, et raadiosse otsiti kedagi energilist, aktiivset ja sellist, kes suudaks hästi palju muliseda. "Urmas ütles, et talle meeldib, milline ma olen ja kuidas mõtlen." Naine sõnab, et sai aru, et kui ta pakkumist vastu ei võta, on ta rumal. "Nüüd olen siin üle nädala olnud ja ma ei saaks olla õnnelikum! Päriselt. Ma olen nii õiges kohas! Mulle väga meeldib mu töö. Ma ei pea enam mängima kedagi teist ja saan olla mina ise. Võin suust välja ajada, mida tahan. Ma ei pea midagi müüma ega klikke koguma. Kui meeldib, siis kuula, kui ei meeldi, ära kuula. Nii ongi."

Brigitte on eetris esmaspäevast reedeni kell 13-17 ja laupäeviti 11-17. Varem oli sel ajal eetris saade "Poweriga koju". Praegu saatel nime pole, eetris on lihtsalt Brigitte Susanne Hunt. "Ma räägin iga päev sellest, mis on minu jaoks oluline – näiteks teisipäeval oli valentinipäev ja rääkisin CV-keskuse uuringust, mille kohaselt on igal teisel eestlasel olnud suhe kolleegiga või kokkupuude sellega,“ seletab Hunt. "Rääkisin ka, et olen näinud inimesi, kel on olnud lähedased suhted oma ülemusega ja et mina selline kiimakott pole olnud. Olen oma peigmehed alati mujalt leidnud.“ Sel teemal kirjutas Brigitte ülikoolis ka essee. "Kolleegiga käies on küll hea, et sul on tugisüsteem, keegi, kelle juurde alati minna. Lisaks saad oma suguelu vürtsitada tööl tualetis,“ naerab Brigitte, kuid tõdeb, et keegi ei taha suhte lörri minnes iga päev oma endist kallimat näha.

Kolleegid annavad hea meelega näpunäited Kolleegid on Brigittel enda sõnul suurepärased. "Nad ei ole mind kunagi maha teinud, vaid suunanud. Näiteks öelnud, et mõni teema ei ole päevakajaline ja soovitanud võtta midagi muud." Näiteks kui tuleb teha Weekend festivali teemalist kuulajamängu, siis tuleks rääkida oma kogemustest seoses festivaliga, et inimesed samastuks. "Ma siis rääkisingi, et pole kunagi Weekendil käinud – üks aasta olnud raha, järgmisel olin tööl.“ Brigitte on küll vaid nädala uues ametis olnud, ent on juba end ka pisut muutnud. „Alguses üritasin ma olla nii-öelda hea tüdruk ja kõigile meeldida. Sain aru, et mind võetigi seepärast tööle, et julgen välja öelda, mida arvan ja seda minult tahetigi.“ (Erakogu) Anonüümseid kommentaare Brigitte tagasiside saamiseks ei loe. Küll aga on ta palunud oma sõpradel ja lähedastel iga oma sammu kritiseerida. „Mulle on näiteks öeldud, et mõnes kohas lugesin ma liialt maha või polnud mina ise. Arvestades seda, et tegu oli mu esimese nädalaga, ollakse minuga väga rahul. Muidugi on mingid väikesed detailid puudu, aga need tulevad ajaga. Vähemalt saan ma puldiga hakkama ja ei karda rääkida. See on kõige olulisem.“ Taandub "Doktor Silvas“ peategelase kohalt Kuna raadiotöö võtab lõviosa ajast, taandub Brigitte sarjas „Doktor Silva“ peategelase kohalt. „Olen kohal esimesed viis osa, aga ei jätka peategelasena. „Hetkel on mu jaoks kõige olulisemad kool ja raadio. Mul on väga kahju, aga Silva pidi teisele kohale langema,“ räägib Brigitte, kuid ütleb, et sarja meeskonnale äärmiselt tänulik, et talle võimalus üldse anti. „Ma lihtsalt ei jõua. Mul on ka teisi väiksemaid projekte ja ma ei soovi, et Silva tiim peaks seepärast kannatama, et mul nii palju teha on. Arvasin, et jõuan kõike teha, aga võta näpust – ei jõua.“ (TV3) „Doktor Silvas“ mängis Brigitte pereõde Annikat, keda võib iseloomustada kui rumalat blondiini. Kas see roll Brigittele ka ellu kaasa on tulnud? „Kindlasti on, aga mulle on pigem jäänud mulje, et inimesed, kellele Annika meeldib, otsivad üles inimese, kes teda näitleb ehk Brigitte Susanne. Nad jälgivad minu sotsiaalmeediakontosid ja teavad, et ma olin nii värvikas isiksus ja meil pole Annikaga midagi pistmist,“ sõnab ta. „Mina võtsin Annikat kui rolli ja mul on kama kaks, kui keegi arvab, et ma olen rumal blondiin. Mul oli seda rolli naljakas ja tore teha. Kui see oli usutav, siis ju ma mängisin hästi.“ (TV3)